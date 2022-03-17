Окупанти намагаються закріпитись на тих територіях, які вони зараз займають, та впливати на місцеве населення. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона розповіла, що зараз ситуація докорінно відрізняється у порівнянні з 2014 роком, коли співпраця з окупантами була тенденцією, і велика частина представників місцевої влади, правоохоронних органів та навіть збройних сил йшли на співпрацю з окупантом.

Але попри те, що українці потужно чинять опір і такої картини, яка була в 2014, немає, таки можуть знайтись люди, які були інтегровані сюди і весь час були "сплячими агентами".

Такі люди можуть зараз себе проявити. Треба бути дуже уважними. І тут велику роль зіграє пильність українців до таких людей,

– сказала Маляр.

Громада Херсона у цьому плані сьогодні потужно себе проявляє. Мешканці відмовляються від гуманітарної допомоги ворога. Вони змінюють свої переконання на цінність життя.

Тому немає сумнівів, що Херсон, як і інші міста, будуть українськими,

– завершила розмову Маляр.

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