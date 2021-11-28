В военном ведомстве говорят, что выступают против сообщений, которые угрожают жизни украинских военных. В Минобороны отметили: дата и место съемки неизвестны.

Ранее В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение

Россия ищет малейший повод для провокаций, – Минобороны

На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших исследований о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Россия ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений,

– сообщили в министерстве. ​

В пресс-службе Минобороны говорят, что текст описания видео может позволить использовать его как повод для ужесточения ситуации на Востоке. Украину могут обвинить в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Обратите внимание! В ведомстве говорят, что враг уже начал использовать видео в своей пропаганде.

ВСУ придерживаются Минских договоренностей

ВСУ неукоснительно соблюдают Минские соглашения и не применяют средства поражения калибром более 100 миллиметров. Огонь наши защитники открывают только в ответ – когда есть угроза нашим воинам и гражданскому населению.

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Что известно о публикации видео Юрием Бутусовым: