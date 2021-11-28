Это сообщение в штабе ООС опубликовали – на упреждение "возможных обвинений в адрес Объединенных сил". Украинские военные официально подтвердили, что неукоснительно соблюдают минские договоренности".

Между тем Более 800 в сутки: в ОБСЕ пожаловались на нарушения со стороны оккупантов на Донбассе

Украинская сторона отвела тяжелое вооружение от линии столкновения

Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии соприкосновения на определенное расстояние,
– отметили в ООС.

Украинская сторона уверяет, что наши защитники открывают огонь только в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. Это происходит в случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, а также гражданского населения.

Враг только через день трижды использовал запрещенное вооружение

Отметим, что только за 27 ноября вражеские войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Важно Кремль готовит что-то мерзкое и кровавое

Коротко о ситуации на Донбассе:

Текст публикации штаба ООС:

Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил относительно применения запрещенного вооружения, официально сообщаем:
Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей.