Это сообщение в штабе ООС опубликовали – на упреждение "возможных обвинений в адрес Объединенных сил". Украинские военные официально подтвердили, что неукоснительно соблюдают минские договоренности".
Между тем Более 800 в сутки: в ОБСЕ пожаловались на нарушения со стороны оккупантов на Донбассе
Украинская сторона отвела тяжелое вооружение от линии столкновения
Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии соприкосновения на определенное расстояние,
– отметили в ООС.
Украинская сторона уверяет, что наши защитники открывают огонь только в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. Это происходит в случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, а также гражданского населения.
Враг только через день трижды использовал запрещенное вооружение
Отметим, что только за 27 ноября вражеские войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Важно Кремль готовит что-то мерзкое и кровавое
Коротко о ситуации на Донбассе:
- Украинские военные сообщили, что враг значительно увеличил количество провокаций на Попаснянском направлении. Там на этой неделе был ранен один из бойцов.
- Между тем работу наблюдателей ОБСЕ оккупанты блокируют. В частности, говорится об ограничении свободы передвижения.
- 26 ноября Украина понесла потери на Донбассе – от пули снайпера погиб 29-летний Алхасли Али Наиб.
- Украинская разведка сообщила, что в Донбасс прибыла новая группа кадровых российских офицеров.
Текст публикации штаба ООС:
Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил относительно применения запрещенного вооружения, официально сообщаем:
Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей.