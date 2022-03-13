В своем фейсбуке Министерство обороны Украины выложило разоблачительный ролик. В нем можно увидеть, как пропагандисты гордятся своими военными. А также увидеть, как эта доблестная армия превращается в пепелище благодаря нашим военным.

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Российским пропагандистам показали реальную картинку войны

Видео начинается с жаркой дискуссии, которая разгорается между ведущим телеканала "Звезда" и капитаном Владимиром Ераносяном. Прямую речь в студию, так сказать:

– Наши ребята, и донецких и луганских сил спецоперации гибнут сейчас, – говорит капитан.

– Я не хочу это слышать. Стойте! Остановитесь! Я вам сейчас скажу, что там наши ребята делают, – кричит ведущий.

И здесь видео из тудии переносится на реальные места боевых действий. Туда, где украинские военные дают оккупантам понюхать пороху, а также активно сжигают вражескую технику.

Смотрите разведывательный ролик для пропагандистов от Минобороны:

Они настолько погрязли в своих сказках, что не верят очевидному – в Украине российские войска уничтожают и выжигают огнем. Поэтому даже если в их пропагандистских методичках до сих пор написано о "мощи и величии", то имеем кучу доказательств, что это совсем не так,

– пишут в Минобороны.

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