Украинским защитникам удается наносить врагу сокрушительные удары. Их техника быстро становится непригодной, а личный состав – недееспособным.

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Уничтожение вражеских гаубиц

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского обнаружила и уничтожила вражеское оружие. Наши герои превратили в кучу сгоревшего хлама 5 152-мм гаубиц "Мста-Б" и ящики с боеприпасами.

Фото уничтожения вражеских гаубиц:

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