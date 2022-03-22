Українським захисникам вдається завдавати ворогу нищівних ударів. Їхня техніка швидко стає непридатною, а особовий склад – недієздатним.
До речі Ми європейська армія, – Арестович закликав не дегуманізувати ворога
Знищення ворожих гаубиць
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського втявила та знищила ворожу зброю. Наші герої перетворили на купу згорілого мотлоху 5 152-мм гаубиць "Мста-Б" та ящики з боєприпасами.
Фото знищення ворожих гаубиць:
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