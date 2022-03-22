Українцям не можна дегуманізувати ворога. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив на брифінгу 22 березня, повідомляє 24 канал.

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Заклики до знущань з полонених, знищення цивільного населення Росії та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі. Ми залишаємося європейською армією європейської країни,

– сказав політик.

Він додав, що ми не варвари, а цивілізація, яке веде боротьбу з варварами. Тому українці мають залишатися цивілізованими.

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