Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что военные не доложили ему о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши.

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Напомним, ранее журналисты также утверждали, что военные, вопреки своим обязанностям, не сообщили прокуратуре о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.

Что этому предшествовало

В апреле недалеко от города Быдгощ в польском лесу нашли военный объект. СМИ начали писать, что это российская ракета Х-55.

В то же время радио RMF сообщило, что польские службы видели объект, вошедший в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси в декабре, но затем потеряли его из виду.

К слову, сначала польские военные считали, что это дрон, однако потом пришли к выводу, что это могут быть элементы ракеты. На них есть надписи на русском языке. Неизвестно, взорвалась ли ракета.

Генерал Роман Полко рассказал, очень маловероятно, найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши. По его словам, недалеко от лесополосы расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты.