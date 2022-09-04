Никто не боится россиян, – Минобороны

Пресс-служба украинского оборонного ведомства объясняет, что фобия означает страх перед чем-либо. Однако, как отметили в Минобороны, россиян и их армии никто не боится. Следовательно, слово "русофобия" неуместно использовать.

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Вместо этого украинское министерство предлагает использовать термин "руссо-го-гомия". Он намекает россиянам пойти домой, то есть вернуться в россию, в том числе с оккупированных территорий Украины.

Кремлевские боты продолжают ныть о "русофобии". Давайте напомним им о книге, которую они постоянно игнорируют – словарь. Фобия по сути означает страх перед чем-либо. Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Давайте разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а руссо-го-гомия,

– говорится в сообщении Минобороны.

Тезис о том, что российскую армию никто не боится, ничто лучше не подкрепит, кроме данных от Генштаба ВСУ о потерях врага. Согласно обновленной информации, по состоянию на утро 4 сентября россия потеряла около 50 тысяч военных.

Глава Минобороны поддержал NAFO

Министр обороны Украины Алексей Резников сменил свою аватарку в твиттере, поставив мультяшную собаку. Таким образом Резников выразил благодарность NAFO (North Atlantic Fellas Organization, Североатлантическая организация чуваков).

На аватарке Резникова появилась мультяшная собака шиба-ину, которая держит герб Минобороны и HIMARS. NAFO иронизирует над российскими политиками и пропагандой и собирает пожертвования для Украины. NAFO получило название по аналогии с НАТО.

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