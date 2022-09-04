Ніхто не боїться росіян, – Міноборони
Пресслужба українського оборонного відомства пояснює, що фобія означає страх перед чимось. Проте, як зауважили в Міноборони, росіян та їхньої армії ніхто не боїться. Відтак, слово "русофобія" не доречно використовувати.
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Натомість українське міністерство пропонує використовувати термін "руссо-го-гомія". Він натякає росіянам піти додому, тобто повернутися у росію, зокрема з окупованих територій України.
Кремлівські боти продовжують нити про "русофобію". Давайте нагадаємо їм про книгу, яку вони постійно ігнорують – словник. Фобія по суті означає страх перед чимось. Але ніхто не боїться росіян і їх армії, що розвалюється. Давайте розберемося з нашою лексикою: не русофобія, а руссо-го-гомія,
– йдеться у повідомленні Міноборони.
Тезу про те, що російської армії ніхто не боїться, ніщо краще не підкріпить, окрім даних від Генштабу ЗСУ про втрати ворога. Відповідно до оновленої інформації, станом на ранок 4 вересня росія втратила майже 50 тисяч військових.
Глава Міноборони підтримав NAFO
- Міністр оборони України Олексій Резніков змінив свою аватарку у твітері, поставивши мультяшного собаку. У такий спосіб Резніков висловив подяку NAFO (North Atlantic Fellas Organization, Північноатлантична організація чуваків).
- На аватарці Резнікова з'явився мультяшний собака шиба-іну, який тримає герб Міноборони та HIMARS. NAFO іронізує з російських політиків і пропаганди та збирає пожертви для України. NAFO отримало назву по аналогії з НАТО.
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