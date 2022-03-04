Поэтому в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства в соцсетях. О таких информационных вбросах оккупантов заявила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.
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Так, в фейсбуке появилась предлагаемая реклама якобы от Минобороны. В ней призывали информировать о найденной вражеской технике. Также сообщили, что для этого есть какой-то чат-бот, куда все можно отправлять.
Будьте уверены – никакой подобной информации в ведомстве не распространяли и не собирались.
А распознать страницу настоящего министерства можно с помощью значка верификации – это синяя галочка в фейсбуке или других соцсетях возле названия ведомства.
Министерство обороны такую рекламу не распространяло. Это НЕ наша страница, наша – верифицированная. Мы не покупаем себе рекламу вообще! Будьте внимательны!,
– подчеркнула Маляр.
Еще раз подчеркнем – не переходите по сомнительным ссылкам в интернете, даже если они якобы от "официальных ведомств" или даже от ваших близких или друзей!
Такие фейки распространяет Россия / Скриншот Ганны Маляр
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