Агрессор продолжает распространять фейки, пропаганду и ложь. Об этом рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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А последние заявления, звучащие из помоек центральных путинских подстилок, поражают не только цинизмом, но и фактически граничат с международными военными преступлениями.

Так, недавно в одном из российских каналов ключевая пропагандистка Маргарита Симоньян заявила о том, что оказывается, Россия якобы не атакует Украину, а лишь совершает так называемую "военную операцию", которая разоружает Украину.

Вдумайтесь в этот цинизм:

"Если бы я знала, что "родина" бомбит мирные города, я бы не смогла выходить в эфиры и это защищать. Поэтому спасибо вам (россияне – 24 канал)", – вырвалось изо рта Симоньян.

Маргарита Симоньян, вы будете не только под санкциями, вы будете под международным трибуналом,

– пригрозил Лещенко.

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