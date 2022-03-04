Агресор продовжує поширювати фейки, пропаганду та брехню. Про це розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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А останні заяви, які лунають з помийок центральних путінських підстилок вражають не лише цинізмом, а й фактично межують з міжнародними військовими злочинами.

Так, нещодавно в одному з російських каналів ключова пропагандистка Маргарита Симоньян заявила про те, що виявляються, Росія буцім не атакує Україна, а лише здійснює так звану "військову операцію", яка роззброює Україну.

Вдумайтесь в цей цинізм:

"Якби я знала, що "родіна" бомбить мирні міста, я б не змогла виходити в ефіри і це захищати. Тому дякую вам (росіяни – 24 канал)", – вирвалось з рота Симоньян.

Маргарито Симоньян, ви будете не тільки під санкціями, ви будете під міжнародним трибуналом,

– пригрозив Лещенко.

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