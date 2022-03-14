Минобороны России признало, что в штурмовик попала ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ранее ведомство страны-оккупанта скрывало свои потери людей и техники.

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Это повреждение российского штурмовика Cу-25, нанесенное украинской ракетой из переносного зенитного комплекса. Видео распространило минобороны России,

– говорится в сообщении.

В то же время, даже в условиях жестокой цензуры скрыть правду становится все труднее. Однако страна-агрессор до сих пор не говорит правду об ужасных последствиях авиаударов, которые наносит по Украине.

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