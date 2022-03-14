Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 канала. "Наши ребята молотят русню", – сказал он.

К слову Более 12 тысяч убитых, сотни единиц боевой техники, – Генштаб обновил потери оккупантов

Один наш воин убивает 10 россиян, и дальше будет больше,

– заявил Вениславский.

По его словам, украинцы должны осознавать, что мы сражаемся со второй по мощи армией в мире. Количество бронетехники, самолетов, личного состава у них преобладает.

"Однако они делают такие вещи, которые не укладываются в искусство ведения войны . Они просто тупо идут своими колоннами в соответствующие цели, наши военные их успешно уничтожают, а они продолжают завозить новые колонны", – отметил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.