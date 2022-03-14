Храбрые воины ВСУ наносят российским оккупантам огромные потери. Точные подсчеты делать трудно – идут интенсивные бои.

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Обновленные потери оккупантов

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 14 марта по приблизительным подсчетам ориентировочно составили:

  • личный состав – более 12 тысяч человек,
  • танки – 389 единиц,
  • боевые бронированные машины – 1249 единиц,
  • артиллерийские системы – 150 единиц,
  • РСЗО – 64 единицы,
  • средства ПВО – 34 единицы,
  • самолеты – 77 единиц,
  • вертолеты – 90 единиц,
  • автомобильной техники – 617 единиц,
  • корабли – 3 единицы,
  • цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

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