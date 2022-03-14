Храбрые воины ВСУ наносят российским оккупантам огромные потери. Точные подсчеты делать трудно – идут интенсивные бои.
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Обновленные потери оккупантов
Общие боевые потери врага с 24 февраля по 14 марта по приблизительным подсчетам ориентировочно составили:
- личный состав – более 12 тысяч человек,
- танки – 389 единиц,
- боевые бронированные машины – 1249 единиц,
- артиллерийские системы – 150 единиц,
- РСЗО – 64 единицы,
- средства ПВО – 34 единицы,
- самолеты – 77 единиц,
- вертолеты – 90 единиц,
- автомобильной техники – 617 единиц,
- корабли – 3 единицы,
- цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
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