В Запорожской военной областной администрации сообщили о ситуации в регионе по состоянию на 19-е сутки героического противостояния украинцев врагу.

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Враг имеет потери на направлении Мелитополь – Васильевка

Российские захватчики продолжают активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты. Кроме того, противник использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд и не оставляет планы по наступлению на Запорожском направлении.

По словам главы ОВА Александра Старуха, украинские подразделения ракетных войск продолжают наносить россиянам огневые поражения – как на переднем крае, так и в глубь его боевых порядков.

Оккупанты несут потери на направлении Мелитополь – Васильевка, нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре,

– отметил Старух.

Он уточнил, что украинцы атаковали полевые базы и склады врага с целью нарушения логистического обеспечения на временно занятых оккупантами территориях Запорожского края.

Обратите внимание – оккупанты на самом деле экономят на своих солдатах: смотрите видео