У Запорізькій військовій обласній адміністрації повідомили про ситуацію в регіоні станом на 19-ту добу героїчного протистояння українців ворогу.

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Ворог має втрати на напрямку Мелітополь – Василівка

Російські загарбники продовжують активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери. Крім того, противник використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб та не полишає плани щодо наступу на Запорізькому напрямку.

За словами глави ОВА Олександра Старуха, українські підрозділи ракетних військ продовжують завдавати росіянам вогневих уражень – як на передньому краї, так і в глиб його бойових порядків.

Окупанти зазнають втрат на напрямку Мелітополь – Василівка, завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі,

– зазначив Старух.

Він уточнив, що українці атакували польові бази та склади ворога з метою порушення логістичного забезпечення на тимчасово зайнятих окупантами територіях Запорізького краю.

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