Хоробрі воїни ЗСУ завдають російським окупантам шалених втрат. Точні підрахунки робити важко – йдуть інтенсивні бої.
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Оновлені втрати окупантів
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 14 березня за приблизними підрахунками орієнтовно склали:
- особовий склад – понад 12 тисяч осіб,
- танки – 389 одиниць,
- бойові броньовані машини – 1249 одиниць,
- артилерійські системи – 150 одиниць,
- РСЗВ – 64 одиниці,
- засоби ППО – 34 одиниці,
- літаки – 77 одиниць,
- гелікоптери – 90 одиниць,
- автомобільної техніки – 617 одиниць,
- кораблі – 3 одиниці,
- цистерни з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
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