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      Минобороны приглашает женщин на руководящие должности в армии

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      Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак пригласил украинских женщин на должности командиров взводов и воспитателей в военных академиях. В общем сейчас в украинской армии служат около 30 тысяч женщин, из которых более 900 – в старшем офицерском составе.

      Свое приглашение женщинам Иван Руснак объявил во время торжеств по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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      Чиновник отметил, что в прошлом году на учебу в Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве приняли 20 девушек. В этом году на обучение также будет осуществляться набор в Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного в Одессе.

      Пользуясь случаем, приглашаю женщин – как военнослужащих, так и гражданских работниц на должности командиров взводов и воспитателей в лицеи в Киеве и Одессе,
      – сказал Иван Руснак.

      Женщины в украинской армии

      В целом в украинской армии по состоянию на март 2020 года служат 29 тысяч 760 женщин. Из них 9 тысяч 136 имеют статус участника боевых действий, а 902 – входят в старший офицерский состав.

      "АрміяInform" пишет, что количество женщин в украинской армии ежегодно ощутимо растет. Если еще 12 лет назад их было менее 2 тысяч, то за это время количество возросло на невероятные 1400%.

      Кроме того, 5 украинских женщин служат в составах международных военных миссий:

      • 2 в составе национального персонала миссии ООН;
      • 2 в многонациональных органах военного управления;
      • еще одна в миссии Украины при НАТО.


      Женщины в украинской армии / инфографика "АрміяInform"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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