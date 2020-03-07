Минобороны приглашает женщин на руководящие должности в армии

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак пригласил украинских женщин на должности командиров взводов и воспитателей в военных академиях. В общем сейчас в украинской армии служат около 30 тысяч женщин, из которых более 900 – в старшем офицерском составе.

Свое приглашение женщинам Иван Руснак объявил во время торжеств по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Чиновник отметил, что в прошлом году на учебу в Военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве приняли 20 девушек. В этом году на обучение также будет осуществляться набор в Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного в Одессе.

Пользуясь случаем, приглашаю женщин – как военнослужащих, так и гражданских работниц на должности командиров взводов и воспитателей в лицеи в Киеве и Одессе,

– сказал Иван Руснак.

Женщины в украинской армии

В целом в украинской армии по состоянию на март 2020 года служат 29 тысяч 760 женщин. Из них 9 тысяч 136 имеют статус участника боевых действий, а 902 – входят в старший офицерский состав.

"АрміяInform" пишет, что количество женщин в украинской армии ежегодно ощутимо растет. Если еще 12 лет назад их было менее 2 тысяч, то за это время количество возросло на невероятные 1400%.

Кроме того, 5 украинских женщин служат в составах международных военных миссий:

2 в составе национального персонала миссии ООН;

2 в многонациональных органах военного управления;

еще одна в миссии Украины при НАТО.



Женщины в украинской армии / инфографика "АрміяInform"