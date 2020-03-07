Міноборони запрошує жінок на керівні посади у війську

Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак запросив українських жінок на посади командирів взводів та вихователів у військових академіях. Загалом нині в українському війську служать майже 30 тисяч жінок, з яких понад 900 – у старшому офіцерському складі.

Своє запрошення жінкам Іван Руснак висловив під час урочистостей з нагоди Міжнародного жіночого дня. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Урядовець зауважив, що минулоріч на навчання до Військового ліцею імені Івана Богуна у Києві прийняли 20 дівчат. Цьогоріч на навчання також здійснюватиметься набір до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного в Одесі.

Користуючись нагодою, запрошую жінок – як військовослужбовців, так і цивільних працівниць на посади командирів взводів та вихователів до ліцеїв у Києві та Одесі,

– сказав Іван Руснак.

Жінки в українському війську

Загалом в українському війську станом на березень 2020 року служать 29 тисяч 760 жінок. З них 9 тисяч 136 мають статус учасника бойових дій, а 902 – входять до старшого офіцерського складу.

"АрміяInform" пише, що кількість жінок в українському війську щороку відчутно зростає. Якщо ще 12 років тому їх було менше як 2 тисячі, то за цей час кількість зросла на неймовірні 1400%.

Крім того, 5 українських жінок служать у складах міжнародних військових місій:

2 у складі національного персоналу місії ООН;

2 у багатонаціональних органах військового управління;

ще одна у місії України при НАТО.



Жінки в українському війську / інфографіка "АрміяInform"