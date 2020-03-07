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      Міноборони запрошує жінок на керівні посади у війську

      - Читать новость на русском
      Краса і міць: жінки в українському війську / фото: Міноборони

      Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак запросив українських жінок на посади командирів взводів та вихователів у військових академіях. Загалом нині в українському війську служать майже 30 тисяч жінок, з яких понад 900 – у старшому офіцерському складі.

      Своє запрошення жінкам Іван Руснак висловив під час урочистостей з нагоди Міжнародного жіночого дня. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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      Урядовець зауважив, що минулоріч на навчання до Військового ліцею імені Івана Богуна у Києві прийняли 20 дівчат. Цьогоріч на навчання також здійснюватиметься набір до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного в Одесі.

      Користуючись нагодою, запрошую жінок – як військовослужбовців, так і цивільних працівниць на посади командирів взводів та вихователів до ліцеїв у Києві та Одесі,
      – сказав Іван Руснак.

      Жінки в українському війську

      Загалом в українському війську станом на березень 2020 року служать 29 тисяч 760 жінок. З них 9 тисяч 136 мають статус учасника бойових дій, а 902 – входять до старшого офіцерського складу.

      "АрміяInform" пише, що кількість жінок в українському війську щороку відчутно зростає. Якщо ще 12 років тому їх було менше як 2 тисячі, то за цей час кількість зросла на неймовірні 1400%.

      Крім того, 5 українських жінок служать у складах міжнародних військових місій:

      • 2 у складі національного персоналу місії ООН;
      • 2 у багатонаціональних органах військового управління;
      • ще одна у місії України при НАТО.


      Жінки в українському війську / інфографіка "АрміяInform"

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні сили України
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