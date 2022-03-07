Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт. Он подчеркнул, что МОН будет рекомендовать такое развитие событий.

К теме В школах Винницкой области вынужденные каникулы продлили до 13 марта

"С начала агрессии мы объявили 2-недельные каникулы. На следующей неделе образовательный процесс не должен прерываться. Мы будем рекомендовать там, где это возможно, осуществлять образовательный процесс", – сказал Шкарлетт.

Что делать детям, которые уехали

Он отметил, что очень много детей уехали либо в другие области, либо вообще за границу.

Будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения, где процесс восстановить невозможно полностью,

– объяснил министр.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!