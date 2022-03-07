Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він наголосив, що МОН рекомендуватиме самий такий розвиток подій.

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"З початку агресії ми оголосили 2-тижневі канікули. На наступному тижні освітній процес не має перериватися. Ми будемо рекомендувати там, де це можливо, здійснювати освітній процес", – сказав Шкарлет.

Що робити дітям, які виїхали

Він зазначив, що дуже багато дітей виїхало або в інші області, або взагалі за кордон.

Будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання, де процес відновити неможливо повністю,

– пояснив міністр.

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