Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

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"Задля безпеки учасників освітнього процесу в усіх закладах освіти громади продовжили вимушені канікули до 13 березня. Говорити про відновлення навчання у школах поки неможливо. Про всі зміни, які будуть відбуватися, та про всі рішення, які будуть прийняті щодо роботи закладів освіти, – ми негайно будемо повідомляти", – розповіла директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

До слова, у 13 закладах освіти Вінниці облаштовано майже 2 тисячі місць для прийому біженців. Там людей можуть нагодувати, дати їм теплі речі, місця для ночівлі.

Обстріл Вінниці 6 березня: головне

Російські військові 6 березня обстріляли військовий об'єкт у Гавришівці, що під Вінницею. Військова частина загорілася.

Крім того, 8 ракет влучило у вінницький аеропорт. За словами президента Володимира Зеленського, летовище повністю зруйноване.

У мережі з'явилися відео жахливих наслідків авіаудару по аеропорту Вінниці.

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