Як сказав український лідер, по летовищу випустили одразу 8 ракет.

Важливо Окупанти обстріляли аеропорт та військовий об'єкт під Вінницею

Володимир Зеленський підкреслив, що Вінниця ніколи не загрожувала Росії.

Жорсткий і цинічний ракетний удар повністю зруйнував аеропорт. Вони (російські окупанти – 24 канал) продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя. Ми повторюємо щодня: закрийте небо над Україною,

– констатував президент.

Український лідер вчергове закликав закрити небо для всіх російських ракет та бойової авіації.

"Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми – люди. І це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас. І ви це можете", – підкреслив Зеленський.

Він додав, якщо НАТО не хоче цього зробити, то нехай бодай надасть Україні літаки, щоб ми могли самі себе захистити. Якщо цього не відбудеться, то, за словами Зеленського, можна зробити висновок, що інші країни також хочуть, аби українців повільно вбивали.

Зеленський відреагував на обстріл аеропорту Вінниці: дивіться відео

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