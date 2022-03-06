Как сказал украинский лидер, по аэродрому выпустили сразу 8 ракет.

Важно Оккупанты обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей

Владимир Зеленский подчеркнул, что Винница никогда не угрожала России.

Жесткий и циничный ракетный удар полностью разрушил аэропорт. Они (российские оккупанты – 24 канал) продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь. Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной,

– констатировал президент.

Украинский лидер в очередной раз призвал закрыть небо для всех российских ракет и боевой авиации.

"Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы – люди. И вы это можете", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, если НАТО не хочет этого сделать, то пусть хотя бы предоставит Украине самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить. Если этого не произойдет, то, по словам Зеленского, можно сделать вывод, что другие страны также хотят, чтобы украинцев медленно убивали.

Зеленский отреагировал на обстрел аэропорта Винницы: смотрите видео

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