22:56
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 10°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Минобразования дало новые рекомендации школам: детали

84 Читати новину українською
Безопасность в школах
Безопасность в школах / 24 Канал

Министерство образования и науки Украины рекомендует усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Рекомендации предоставили из-за инцидента в харьковской школе №3, когда неизвестные распылили, вероятно, перечный спрей.

В частности, МОН рекомендует усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе.

Также рекомендуют усилить контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Кроме того, ученикам и работникам школ рекомендуют объяснять, что делать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
сегодня, 22:54 Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
сегодня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 283
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
сегодня, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 341
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
сегодня, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 112
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сегодня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1764
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук