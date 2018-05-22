Минобразования дало новые рекомендации школам: детали

Министерство образования и науки Украины рекомендует усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.



Рекомендации предоставили из-за инцидента в харьковской школе №3, когда неизвестные распылили, вероятно, перечный спрей.



В частности, МОН рекомендует усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе.



Также рекомендуют усилить контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.



Кроме того, ученикам и работникам школ рекомендуют объяснять, что делать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.