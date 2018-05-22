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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Міносвіти дало нові рекомендації школам: деталі

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Безпека у школах
Безпека у школах / 24 Канал

Міністерство освіти і науки України рекомендує посилити охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.

Про це повідомили у прес-службі МОН.

Рекомендації надали через інцидент у харківській школі №3, коли невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей.

Зокрема, МОН рекомендує посилити охорону та обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі.

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Також рекомендують посилити контроль за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення до приміщень закладів освіти отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю та здоров'ю.

Окрім того, учням та працівникам шкіл рекомендують пояснювати, що робити у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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