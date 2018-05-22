ЗНО 2018: на перший іспит з математики не допустили 80 людей

У вівторок, 22 травня, для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики не допустили 80 осіб.

Про це повідомляє УЦОЯО.

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37 учасників зовнішнього незалежного оцінювання не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, 43 — через відсутність одного з обов’язкових документів,

– йдеться у повідомленні.

Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО з математики через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього, як повідомляється, необхідно протягом п'яти робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії та відповідну заяву.

Зазначається, що в УЦОЯО пообіцяли завтра викласти правильні відповіді до сьогоднішнього тесту.

Нагадаємо, яким є розклад ЗНО-2018: 22 травня – математика, 24 травня – українська мова і література, 29 травня – іспанська, німецька і французька мови, 1 червня – англійська мова, 4 червня – біологія, 6 червня – історія України, 8 червня – географія, 11 червня – фізика, 13 червня – хімія.