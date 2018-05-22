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ЗНО-2018: розклад усіх іспитів

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ЗНО-2018 в Україні: розклад
ЗНО-2018 в Україні: розклад / 24 Канал

Вкінці травня абітурієнти складатимуть перші іспити ЗНО-2018. Повний розклад Зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році – дивіться в інфографіці сайту "24".

Основна сесія ЗНО-2018 розпочнеться 22 травня іспитом з математики і закінчиться 13 червня тестуванням з хімії.

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Для участі в основній сесії ЗНО цього року зареєстровано 335 843 особи, що на 39% більше, ніж у 2017 році (240 881 осіб). При цьому кількість випускників закладів загальної середньої освіти цього року становить 185 508 осіб, що дещо менше порівняно з 2017 роком (193 023 особи).

До 30 квітня 2018 року усі учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення ЗНО з обраних предметів.

Основна сесія ЗНО-2018: розклад

Розклад ЗНО-2018
Розклад ЗНО-2018: усі дати іспитів

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22 травня – математика

24 травня – українська мова і література

29 травня – іспанська мова

29 травня – німецька мова

29 травня – французька мова

1 червня – англійська мова

4 червня – біологія

6 червня – історія України

8 червня – географія

11 червня – фізика

13 червня – хімія

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З 3 по 21 триватиме додатковий період реєстрації. Взяти участь у додатковій сесії ЗНО мають право:

- учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

- особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту;

- особи, які у 2018 році мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.

Цього року додаткова сесія розпочнеться 2 липня тестуванням з української мови і літератури і завершиться 11 липня іспитом з хімії.

Додаткова сесія ЗНО-2018: розклад

Додаткова сесія ЗНО-2018
Розклад іспитів під час додаткової сесії ЗНО-2018

2 липня – українська мова і література

3 липня – математика

4 липня – англійська мова

4 липня – іспанська мова

5 липня – біологія

5 липня – німецька мова

6 липня – історія України

9 липня – географія

9 липня – французька мова

10 липня – фізика

11 липня – хімія

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України Публікації ЗНО Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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