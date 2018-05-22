ЗНО-2018: розклад усіх іспитів
Вкінці травня абітурієнти складатимуть перші іспити ЗНО-2018. Повний розклад Зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році – дивіться в інфографіці сайту "24".
Основна сесія ЗНО-2018 розпочнеться 22 травня іспитом з математики і закінчиться 13 червня тестуванням з хімії.
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Для участі в основній сесії ЗНО цього року зареєстровано 335 843 особи, що на 39% більше, ніж у 2017 році (240 881 осіб). При цьому кількість випускників закладів загальної середньої освіти цього року становить 185 508 осіб, що дещо менше порівняно з 2017 роком (193 023 особи).
До 30 квітня 2018 року усі учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення ЗНО з обраних предметів.
Основна сесія ЗНО-2018: розклад
Розклад ЗНО-2018: усі дати іспитів
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22 травня – математика
24 травня – українська мова і література
29 травня – іспанська мова
29 травня – німецька мова
29 травня – французька мова
1 червня – англійська мова
4 червня – біологія
6 червня – історія України
8 червня – географія
11 червня – фізика
13 червня – хімія
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З 3 по 21 триватиме додатковий період реєстрації. Взяти участь у додатковій сесії ЗНО мають право:
- учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;
- особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту;
- особи, які у 2018 році мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.
Цього року додаткова сесія розпочнеться 2 липня тестуванням з української мови і літератури і завершиться 11 липня іспитом з хімії.
Додаткова сесія ЗНО-2018: розклад
Розклад іспитів під час додаткової сесії ЗНО-2018
2 липня – українська мова і література
3 липня – математика
4 липня – англійська мова
4 липня – іспанська мова
5 липня – біологія
5 липня – німецька мова
6 липня – історія України
9 липня – географія
9 липня – французька мова
10 липня – фізика
11 липня – хімія