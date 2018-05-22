ВНО-2018: расписание всех экзаменов
В конце мая абитуриенты будут сдавать первые экзамены ВНО-2018. Полное расписание внешнего независимого оценивания в 2018 году – смотрите в инфографике сайта "24".
Основная сессия ВНО-2018 начнется 22 мая экзаменом по математике и закончится 13 июня тестированием по химии.
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Для участия в основной сессии ВНО в этом году зарегистрировано 335 843 человека, что на 39% больше, чем в 2017 году (240 881 человек). При этом количество выпускников учреждений общего среднего образования в этом году составляет 185 508 человек, что несколько меньше по сравнению с 2017 годом (193 023 человека).
До 30 апреля 2018 года все участники ВНО получили приглашения-пропуска с указанием адреса пунктов проведения ВНО по выбранным предметам.
Основная сессия ВНО-2018: расписание
Расписание ВНО-2018: все даты экзаменов
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22 мая – математика
24 мая – украинский язык и литература
29 мая – испанский язык
29 мая – немецкий язык
29 мая – французский язык
1 июня – английский язык
4 июня – биология
6 июня – история Украины
8 июня – география
11 июня – физика
13 июня – химия
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С 3 по 21 продлится дополнительный период регистрации. Принять участие в дополнительной сессии ВНО имеют право:
- участники антитеррористической операции, лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;
- лица, осужденные к лишению свободы или взяты под стражу;
- лица, в 2018 году должны составлять государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.
В этом году дополнительная сессия начнется 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе и завершится 11 июля экзаменом по химии.
Дополнительная сессия ВНО-2018: расписание
Расписание экзаменов во время дополнительной сессии ВНО-2018
2 июля – украинский язык и литература
3 июля – математика
4 июля – английский язык
4 июля – испанский язык
5 июля – биология
5 июля – немецкий язык
6 июля – история Украины
9 июля – география
9 июля – французский язык
10 июля – физика
11 июля – химия