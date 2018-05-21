ВНО-2018 стартует в Украине: 22 мая тест по математике

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 начнется тестом по математике 22 мая.

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10:15 до 10:50. Начало тестирования в 11:00.

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Допуск участников на пункты тестирования будет происходить только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата ВНО;

паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в тестировании.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет,

– отмечают в центре оценивания качества образования.

Участникам тестирования советуют заранее ознакомиться с адресом прохождения ВНО по математике, который указан в приглашении-пропуске на информационных страницах.

При себе следует иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

"На протяжении времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования", – напоминают в УЦОКО.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

На выполнение заданий теста абитуриенты будут иметь 180 минут (3 часа). Общее количество заданий работы – 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания – 64.

Всего в основной сессии ВНО в 2018 году намерены принять более 335 тысяч выпускников украинских школ.

Основная сессия ВНО-2018 продлится до 13 июня и завершится тестированием по химии.

Тестирование по предметам: украинский язык и литература состоится 24 мая, испанский, немецкий и французский языки – 29 мая, английский язык – 1 июня, биология – 4 июня, история Украины – 6 июня, география – 8 июня и физика – 11 июня.