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ЗНО-2018 стартує в Україні: 22 травня тест з математики

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ЗНО-2018: 22 травня – тест з математики
ЗНО-2018: 22 травня – тест з математики / Фото із відкритих джерел

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року розпочнеться тестом з математики 22 травня.

Як інформує прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Початок тестування об 11:00.

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Допуск учасників на пункти тестування відбуватиметься лише за наявності таких документів:

оригіналу сертифіката ЗНО;

паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в тестуванні.

У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнт до пункту проведення ЗНО допущений не буде,
– наголошують в центрі оцінювання якості освіти.

Учасникам тестування радять заздалегідь ознайомитися з адресою проходження ЗНО з математики, яка зазначена в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках.

При собі варто мати дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

"Впродовж часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, зберігання та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування", – нагадують в УЦОЯО.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

На виконання завдань тесту абітурієнти матимуть 180 хвилини (3 години). Загальна кількість завдань роботи – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 64.

Загалом в основній сесії ЗНО в 2018 році мають намір взяти понад 335 тисяч випускників українських шкіл.

Основна сесія ЗНО-2018 триватиме до 13 червня і завершиться тестуванням з хімії.

Тестування з предметів: українська мова та література відбудеться 24 травня, іспанська, німецька та французька мови – 29 травня, англійська мова – 1 червня, біологія – 4 червня, історія України – 6 червня, географія – 8 червня та фізика – 11 червня.

Теги: Новини України ЗНО Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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