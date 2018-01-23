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ЗНО-2018: стало відомо, чому з переліку предметів виключили російську мову

19:28, сьогодні 208 Читать новость на русском
ЗНО-2018
ЗНО-2018 / Фото з вільних мереж

Зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови в Україні було скасовано у зв'язку з невеликим попитом на нього.

Про це на прес-конференції заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, повідомляє видання "Українські Новини".

У вересні 2017 року Міносвіти України своїм наказом виключило російську мову з переліку предметів, з яких на основі загальної повної середньої освіти складають ЗНО.

"У зв’язку з тим, що обсяг замовлень на цей тест був невисокий. Російська мова стоїть поряд з іншими мовами, які є в Україні, зокрема польською, угорською, румунською та молдовською, за якими у нас тестування не проходить. Просто приведено у відповідність з іншими мовами", – пояснив Карандій.

Читайте також: ЗНО-2018: Міносвіти змінило правила реєстрації на тестування

До слова, у 2018 року кожен абітурієнт матиме право скласти тести максимум із 4 навчальних предметів. Зокрема, обов’язковими є тестування з української мови та літератури, математики або історії України (на вибір) і ще один предмет зі списку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови).

Теги: Новини України Освіта ЗНО мовне питання
Джерело: 24 Канал
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