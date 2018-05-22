ВНО 2018: на первый экзамен по математике не допустили 80 человек

Во вторник, 22 мая, для участия во внешнем независимом оценивании по математике не допустили 80 человек.

Об этом сообщает УЦОКО.

Читайте также: ВНО: учитель с Ровенщины забавно поддержал будущих абитуриентов

37 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, 43 — из-за отсутствия одного из обязательных документов,

– говорится в сообщении.

Для тех, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО по математике из-за причин, которые не зависели от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого, как сообщается, необходимо в течение пяти рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать до регионального центра, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии и соответствующее заявление.

Отмечается, что в УЦОКО пообещали завтра выложить правильные ответы к сегодняшнему тесту.

Напомним, каким является расписание ВНО-2018: 22 мая – математика, 24 мая – украинский язык и литература, 29 мая – испанский, немецкий и французский языки, 1 июня – английский язык, 4 июня – биология, 6 июня – история Украины, 8 июня – география, 11 июня – физика, 13 июня – химия.