ВНО: учитель из Ровненской области забавно поддержал будущих абитуриентов

Учитель из Ровненской области Михаил Гайдиш решил поддержать выпускников и будущих абитуриентов, которые сегодня, 22 мая, сдают свое первое ВНО.

Смешное видео педагог-организатор Владимирецкого районного коллегиума разместил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Реформа образования: как планируют зачислять детей в школы

Молодой педагог в видео показал "типичного одиннадцатиклассника" и его подготовку к внешнему независимому оцениванию.

"Как педагог, работающий в школе, я не мог не поддержать будущих абитуриентов в одном из наиболее сложных экзаменов в их жизни", – прокомментировал видео Михаил Гайдиш.

Смотрите забавное видео подготовки к ВНО

22 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года, первым оценивался уровень знаний по математике.