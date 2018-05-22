ВНО: учитель из Ровненской области забавно поддержал будущих абитуриентов
Учитель из Ровненской области Михаил Гайдиш решил поддержать выпускников и будущих абитуриентов, которые сегодня, 22 мая, сдают свое первое ВНО.
Смешное видео педагог-организатор Владимирецкого районного коллегиума разместил на своей странице в Facebook.
Читайте также: Реформа образования: как планируют зачислять детей в школы
Молодой педагог в видео показал "типичного одиннадцатиклассника" и его подготовку к внешнему независимому оцениванию.
"Как педагог, работающий в школе, я не мог не поддержать будущих абитуриентов в одном из наиболее сложных экзаменов в их жизни", – прокомментировал видео Михаил Гайдиш.
Смотрите забавное видео подготовки к ВНО
22 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года, первым оценивался уровень знаний по математике.
Выбор редакции
-
Если Европа предаст Украину, она сама отдаст себя на растерзание Путину, – немецкий журналистсегодня , 14:39
-
У беглого коррупционера Онищенко есть мотивы для баллотирования в президенты, – политологсегодня , 13:46
-
Аморально – ехать в Россию на ЧМ-2018 в то время, когда в тюрьме умирает Сенцов, – журналистсегодня , 12:39