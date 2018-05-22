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ВНО: учитель из Ровненской области забавно поддержал будущих абитуриентов

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Учитель из Ровненской области забавно поддержал будущих абитуриентов
Учитель из Ровненской области забавно поддержал будущих абитуриентов / Иллюстративное фото

Учитель из Ровненской области Михаил Гайдиш решил поддержать выпускников и будущих абитуриентов, которые сегодня, 22 мая, сдают свое первое ВНО.

Смешное видео педагог-организатор Владимирецкого районного коллегиума разместил на своей странице в Facebook.

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Молодой педагог в видео показал "типичного одиннадцатиклассника" и его подготовку к внешнему независимому оцениванию.

"Как педагог, работающий в школе, я не мог не поддержать будущих абитуриентов в одном из наиболее сложных экзаменов в их жизни", – прокомментировал видео Михаил Гайдиш.

Смотрите забавное видео подготовки к ВНО

22 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года, первым оценивался уровень знаний по математике.

Теги: Ровно ВНА Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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