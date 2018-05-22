ЗНО: вчитель з Рівненщини кумедно підтримав майбутніх абітурієнтів
Вчитель з Рівненщини Михайло Гайдиш вирішив підтримати цьогорічних випускників та майбутніх абітурієнтів, які сьогодні, 22 травня, складають своє перше ЗНО.
Кумедне відео педагог-організатор Володимирецького районного колегіуму розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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Молодий педагог у відео показав "типового одинадцятикласника" і його підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.
"Як педагог, який працює в школі, я не міг не підтримати майбутніх абітурієнтів у одному із складніших екзаменів у їх житті", – прокоментував відео Михайло Гайдиш.
Дивіться кумедне відео підготовки до ЗНО
22 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, першим оцінювався рівень знань з математики.
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