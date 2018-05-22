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Перший пішов: 22 травня в Україні стартувало ЗНО-2018

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22 травня в Україні стартувало ЗНО
22 травня в Україні стартувало ЗНО / 1news.com.ua

22 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року, першим оцінювався рівень знань з математики. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування відбувався з 10:15 до 10:50. На вирішення 33 завдань у потенційних вступників було 3 години.

А через два дні будуть складати тестування з української мови та літератури, саме воно є обов'язковим.

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Цього року на ЗНО зареєструвалися майже 336 тисяч школярів. Найбільше, зрозуміло, на тести з української мови і літератури – 333 тисячі. З-поміж необов'язкових найбільшою популярністю користується історія України, на неї подало заявки майже 169 тисяч осіб.

Міністр освіти Лілія Гриневич 21 травня побажала вступникам успіхів на ЗНО та дала пораду – ні в якому разі не хвилюватися.

Але школярі все одно нервуються, адже результати ЗНО вирішують долю навчання у ВНЗ.

Я готувався цілий 11 клас, писав пробне з математики, але все одно якісь переживання є, можна ж навіть мінус з плюсом переплутати, коли хвилюєшся,
– прокоментував учасник ЗНО Святослав Гамар. 

Нагадаємо, яким є розклад ЗНО-2018: 22 травня – математика, 24 травня – українська мова і література, 29 травня – іспанська, німецька і французька мови, 1 червня – англійська мова, 4 червня – біологія, 6 червня – історія України, 8 червня – географія, 11 червня – фізика, 13 червня – хімія.

Теги: Новини України Освіта ЗНО
Джерело: 24 Канал
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