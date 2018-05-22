Первый пошел: 22 мая в Украине стартовало ВНО-2018

22 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года, первым оценивался уровень знаний по математике. Допуск абитуриентов в пункты тестирования проходил с 10:15 до 10:50. На решение 33 задач у потенциальных абитуриентов было 3 часа.

А через два дня будут сдавать тестирование по украинскому языку и литературе, именно оно является обязательным.

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В этом году на ВНО зарегистрировались почти 336 тысяч школьников. Больше всего, разумеется, на тесты по украинскому языку и литературе – 333 тысячи. Среди необязательных наибольшей популярностью пользуется история Украины, на нее подало заявки почти 169 тысяч человек.

Министр образования Лилия Гриневич 21 мая пожелала поступающим успехов на ВНО и дала совет – ни в коем случае не волноваться.

Но школьники все равно нервничают, ведь результаты ВНО решают судьбу обучения в вузе.

Я готовился целый 11 класс, писал пробное по математике, но все равно какие-то переживания есть, можно даже и минус с плюсом перепутать, когда волнуешься,

– прокомментировал участник ВНО Святослав Гамар.

Напомним, каково расписание ВНО-2018: 22 мая – математика, 24 мая – украинский язык и литература, 29 мая – испанский, немецкий и французский языки, 1 июня – английский язык, 4 июня – биология, 6 июня – история Украины, 8 июня – география, 11 июня – физика, 13 июня – химия.