Минобразования выговором наказало ректора, отправившего студентов в оккупированный Крым

Руководители Сумской ГПУ имени Макаренко объяснили, якобы, студенты сами на пятом году войны решили поехать на практику в аннексированный Крым.

Ректора, который их туда отправил – наказали. Пока что только выговором, но теперь за него возьмутся еще СБУ и Нацполиция.

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С такого же самого "путешествия" будущие специалисты по туризму вернулись две недели назад.

Наш поход заключался в том, чтобы мы усилили определенную категорию сложности, ведь это входило в программу усиления спортивного мастерства – это у нас есть такая пара в институте на нашей кафедре,

– прокомментировал студент Сум ГПУ имени А. С. Макаренко.

История мигом обернулась скандалом. Еще бы: на пятом году аннексии и в разгар войны с Россией украинский ВУЗ отправляет студентов на практику в аннексированный Крым. Но в университете ничего скандального не видят. Там говорят, что маршрут составляли вместе со студентами – от города Судак до перевала Ангар. А утвердило его руководство кафедры.



Фото студентов, которых отправили на практику в оккупированный Крым

Ректор вуза неоднозначное решение подчиненных объясняет "особенностями рельефа" полуострова. Мол на Сумщине нет гор, а походы таких категорий требуют физической подготовки. Также там заверили, что перед тем, как этот вопрос решать, они согласовали его с СБУ. В областном же управлении СБУ о том, что позволили учебную практику под носом у оккупантов – впервые слышат.

Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области прохождение практики студентами не согласовывалось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины,

– сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Расспросить про эту "историю с географией" самого ректора сегодня не удалось. Сначала Юрий Лянный был очень занят, а потом в приемной вообще перестали брать трубку.

Хлопот ректору сумского университета теперь действительно хватает. Когда история получила огласку – университетом занялось Министерство образования. Там провели проверку вуза, объявили ректору выговор за практику в оккупированном Крыму да еще и заподозрили его в коррупции.

В связи с тем, что ректор данного ВУЗА не обеспечил устранение недостатков в работе университета, которые были обнаружены при очередной проверке, то выговор касается и других претензий,

– заявил председатель директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Из-за выговора ректор уже остался без прибавки к зарплате. А вне тем Минобразования снова обратилось к СБУ и Национальной полиции. Чтобы те тщательно проверили все обстоятельства дела.