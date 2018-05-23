Міністерство освіти доганою покарало ректора, який послав студентів до окупованого Криму
Керівники Сумського ДПУ імені Макаренка пояснили, начебто, студенти самі на п'ятому році війни вирішили поїхали на практику до анексованого Криму.
Ректора, який їх туди відправив – покарали. Поки що лише доганою, але тепер за нього візьмуться ще й СБУ та Нацполіція.
Читайте також: Студентів з Сум відправили на практику в окупований Крим
З такої самої "мандрівки" майбутні фахівці з туризму повернулися два тижні тому.
Наш похід полягав у тому, щоб ми посилили певну категорію складності, адже це входило в програму посилення спортивної майстерності – це в нас є пара така в інституті на нашій кафедрі є,
– прокоментував студент СумДПУ імені Макаренка Олександр Купальний.
Історія миттю обернулась скандалом. Ще б пак: на п'ятому році анексії і у розпал війни з Росією український ВИШ відправляє студентів на практику в анексований Крим. Але в університеті нічого скандального не бачать. Там кажуть, що маршрут складали разом зі студентами – від міста Судак до перевалу Ангар. А затвердило його керівництво кафедри.
Фото студентів, яких відправили на практику до окупованого Криму
Ректор вишу неоднозначне рішення підлеглих пояснює "особливостями рельєфу" півострова. Мовляв. на Сумщині немає гір, а походи таких категорій потребують фізичної підготовки. Також там запевнили, що перед тим, як це питання вирішувати, вони погодили його з СБУ. В обласному ж управлінні СБУ про те, що дозволили навчальну практику під носом у окупантів – вперше чують.
Управлінням Служби безпеки України у Сумській області проходження практики студентами не погоджувалося, оскільки це не передбачено чинним законодавством України,
– повідомила речниця управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута.
Розпитати про цю "історію з географією" самого ректора сьогодні не вдалося. Спочатку Юрій Лянний був дуже заклопотаний, а потім у приймальні взагалі перестали брати слухавку.
Клопотів ректору сумського університету тепер і справді вистачає. Коли історія набула розголосу – університетом зайнялось Міністерство освіти. Там провели перевірку вишу, оголосили ректору догану за практику на окупованому Криму та ще й запідозрили його в корупції.
У зв'язку з тим, що ректор даного ВНЗ не забезпечив усунення недоліків в роботі університету, які були виявлені при черговій перевірці, то догана стосується й інших претензій,
– заявив голова директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Олег Шаров.
Через догану ректор вже лишився без надбавки до зарплати. А поза тим Міносвіти знову звернулось до СБУ та Національної поліції. Аби ті ретельно перевірили всі обставини справи.