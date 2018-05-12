Студентів з Сум відправили на практику в окупований Крим
Студентів Сумського педуніверситету відправили проходити практику на територію окупованого Криму.
Практикуватись на територію анексованого півострова відправили групу студентів 1-3 курсів, які вчаться на фахівців у туристичній галузі, інформує UA:Суми.
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Як пояснив журналістам ректор навчального закладу Юрій Лянной, студентів відправили саме в Крим, бо "на Сумщині немає маршрутів відповідної складності".
Він також показав план маршруту, затверджений керівництвом університету: з міста Судак – до перевалу Ангар.
Юрій Лянной також запевнив, що перед тим, як відправити студентів на окуповану територію, "узгодили це питання з СБУ".
Водночас у безпековому відомстві зазначили, що "санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавалось".
Дивіться відео про практику студентів із Сум в окупованому Криму: