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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Студентів з Сум відправили на практику в окупований Крим

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Студентів з Сум відправили на практику в окупований Крим
Студентів з Сум відправили на практику в окупований Крим / Getty images

Студентів Сумського педуніверситету відправили проходити практику на територію окупованого Криму.

Практикуватись на територію анексованого півострова відправили групу студентів 1-3 курсів, які вчаться на фахівців у туристичній галузі, інформує UA:Суми.

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Як пояснив журналістам ректор навчального закладу Юрій Лянной, студентів відправили саме в Крим, бо "на Сумщині немає маршрутів відповідної складності".

Він також показав план маршруту, затверджений керівництвом університету: з міста Судак – до перевалу Ангар.

Юрій Лянной також запевнив, що перед тим, як відправити студентів на окуповану територію, "узгодили це питання з СБУ".

Водночас у безпековому відомстві зазначили, що "санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавалось".

Дивіться відео про практику студентів із Сум в окупованому Криму:

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму студенти Суми
Джерело: 24 Канал
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