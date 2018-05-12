Студентов из Сум отправили на практику в оккупированный Крым

Студентов Сумского педуниверситета отправили проходить практику на территорию оккупированного Крыма.

Практиковаться на территорию аннексированного полуострова отправили группу студентов 1-3 курсов, которые учатся на специалистов в туристической отрасли, информирует UA:Сумы.

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Как пояснил журналистам ректор учебного заведения Юрий Лянной, студентов отправили в Крым, потому что "на Сумщине нет маршрутов соответствующей сложности".

Он также показал план маршрута, утвержденный руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар.

Юрий Лянной также заверил, что перед тем, как отправить студентов на оккупированную территорию, "согласовали это вопрос с СБУ".

В то же время в ведомстве безопасности отметили, что "санкции в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось".

Смотрите видео о практике студентов из Сум в оккупированном Крыму: