Проблему с мусором в оккупированном Крыму так и не решили: крымчане опубликовали ужасные фото

Аннексированный Крым столкнулся с огромной проблемой утилизации мусора. В сети появились новые фото с полуострова, которые показывают критичность данной ситуации.

Об этом сообщили в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

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На проблемы с утилизацией мусора крымчане жалуются уже давно. Иногда в сети появляются фото, на которых показаны загрязненные отходами улицы, свалки мешков с ломом, переполненные мусорные баки, которые никто вывозить и не собирается.

На этих снимках показали Симферополь. Автор фото подписал, что в Симферополе улица Некрасова и улица Таврическая – это исконно русский пейзаж.

Симферополь

улица Некрасова и улица Таврическая

исконно русский пейзаж

еще березу бы посадить рядом...и все pic.twitter.com/nvRy8WIo2C — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 травня 2018 р.

Напомним, что ранее в сети уже публиковали фото из грязного оккупированного Симферополя. Там кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир. Отмечается, что мусор не убирали уже 2 недели.