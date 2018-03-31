Оккупированный Крым утопает в мусоре: фото из Симферополя

В сети опубликованы фото с грязного оккупированного Симферополя. Кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым.

Так, на опубликованных фото изображена улица Шполянская, а именно территория возле дома №21. Местные свалки переполнены, поэтому куча мусора, среди которой мебель и старые шланги от пылесосов, лежит прямо на асфальте. Отмечается, что мусор не убирают уже 2 недели.

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Симферополь

Ул. Шполянской д.21 , так уже 2 недели

Потеплеет,еще и ароматы ЮФО добавятся pic.twitter.com/vDVNBuxRmP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Также на фото сняли реку Салгир, которая является не только самой длинной в Крыму, но и самой грязной.

Симферополь

Уютное ЮФО

и никаких вам столиц АРК pic.twitter.com/8YabktEruf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Несколько фото со свалки на Юхариной балке в Симферополе.

Севастополь

Свалка в Юхариной балке

Посетите в рамках весеннего срач-тура pic.twitter.com/o4iatYZXIN — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Отметим, что кроме грязных улиц и водоемов, в Симферополе в домах людей из кранов течет чрезвычайно грязная вода.

Симферополь

ул.Ракетная

то ли квас,то и не квас..

нынче в кранике у нас.. pic.twitter.com/gMNtghytqn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.