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Оккупированный Крым утопает в мусоре: фото из Симферополя

242 Читати новину українською
Мусор в Крыму
Мусор в Крыму / Фото из социальных сетей

В сети опубликованы фото с грязного оккупированного Симферополя. Кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым.

Так, на опубликованных фото изображена улица Шполянская, а именно территория возле дома №21. Местные свалки переполнены, поэтому куча мусора, среди которой мебель и старые шланги от пылесосов, лежит прямо на асфальте. Отмечается, что мусор не убирают уже 2 недели.

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Также на фото сняли реку Салгир, которая является не только самой длинной в Крыму, но и самой грязной.

Несколько фото со свалки на Юхариной балке в Симферополе.

Отметим, что кроме грязных улиц и водоемов, в Симферополе в домах людей из кранов течет чрезвычайно грязная вода.

Теги: Новости Украины Экология Сімферополь Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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