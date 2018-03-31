Оккупированный Крым утопает в мусоре: фото из Симферополя
В сети опубликованы фото с грязного оккупированного Симферополя. Кучи мусора лежат как на улицах города, так и в реке Салгир.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым.
Так, на опубликованных фото изображена улица Шполянская, а именно территория возле дома №21. Местные свалки переполнены, поэтому куча мусора, среди которой мебель и старые шланги от пылесосов, лежит прямо на асфальте. Отмечается, что мусор не убирают уже 2 недели.
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Также на фото сняли реку Салгир, которая является не только самой длинной в Крыму, но и самой грязной.
Несколько фото со свалки на Юхариной балке в Симферополе.
Отметим, что кроме грязных улиц и водоемов, в Симферополе в домах людей из кранов течет чрезвычайно грязная вода.