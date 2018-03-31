Окупований Крим потопає у смітті: фото з Сімферополя

У мережі опубліковані фото з брудного окупованого Сімферополя. Купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крым.

Так, на опублікованих фото зображена вулиця Шполянська, а саме територія біля будинку №21. Місцеві смітники переповнені, тож купа сміття, серед якого меблі та старі шланги від пилососів, лежить просто на асфальті. Зазначається, що сміття не прибирають уже 2 тижні.

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Симферополь

Ул. Шполянской д.21 , так уже 2 недели

Потеплеет,еще и ароматы ЮФО добавятся pic.twitter.com/vDVNBuxRmP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Також на фото зняли річку Салгір, яка є не тільки найдовшою у Криму, а ще й найбруднішою.

Симферополь

Уютное ЮФО

и никаких вам столиц АРК pic.twitter.com/8YabktEruf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Кілька фото зі звалища на Юхариній балці в Сімферополі.

Севастополь

Свалка в Юхариной балке

Посетите в рамках весеннего срач-тура pic.twitter.com/o4iatYZXIN — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.

Зазначимо, що окрім брудних вулиць та водойм, у Сімферополі в домівках людей з кранів тече надзвичайно брудна вода.

Симферополь

ул.Ракетная

то ли квас,то и не квас..

нынче в кранике у нас.. pic.twitter.com/gMNtghytqn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 березня 2018 р.