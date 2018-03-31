Окупований Крим потопає у смітті: фото з Сімферополя
У мережі опубліковані фото з брудного окупованого Сімферополя. Купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крым.
Так, на опублікованих фото зображена вулиця Шполянська, а саме територія біля будинку №21. Місцеві смітники переповнені, тож купа сміття, серед якого меблі та старі шланги від пилососів, лежить просто на асфальті. Зазначається, що сміття не прибирають уже 2 тижні.
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Також на фото зняли річку Салгір, яка є не тільки найдовшою у Криму, а ще й найбруднішою.
Кілька фото зі звалища на Юхариній балці в Сімферополі.
Зазначимо, що окрім брудних вулиць та водойм, у Сімферополі в домівках людей з кранів тече надзвичайно брудна вода.