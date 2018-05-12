На Крымском мосту случилось новое чрезвычайное происшествие
Один из строителей Крымского моста, которым российские оккупанты соединили Краснодарский край России и аннексированный полуостров, свалился с опоры в Азовское море.
Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии России.
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После спасения мужчины оказалось, что он является одним из строителей транспортного перехода и по неосторожности упал с опоры моста,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что горе-строителя спас один из российских оккупантов, который входит в так называемый "специальный моторизованный полк крымской бригады войск Нацгвардии РФ", который увидел в воде человека, которого выносило течение.
Тогда, военный бросил утопающему спасательный круг и позвал на помощь других строителей и военных.
Мужчину вытащили из воды и на месте оказали ему доврачебную помощь.
Напомним, оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит материковую часть РФ и аннексированный полуостров 15 мая или днем позже. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.
Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.