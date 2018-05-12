На Крымском мосту случилось новое чрезвычайное происшествие

Один из строителей Крымского моста, которым российские оккупанты соединили Краснодарский край России и аннексированный полуостров, свалился с опоры в Азовское море.

Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии России.

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После спасения мужчины оказалось, что он является одним из строителей транспортного перехода и по неосторожности упал с опоры моста,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что горе-строителя спас один из российских оккупантов, который входит в так называемый "специальный моторизованный полк крымской бригады войск Нацгвардии РФ", который увидел в воде человека, которого выносило течение.

Тогда, военный бросил утопающему спасательный круг и позвал на помощь других строителей и военных.

Мужчину вытащили из воды и на месте оказали ему доврачебную помощь.

Напомним, оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит материковую часть РФ и аннексированный полуостров 15 мая или днем ​​позже. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.