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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Кримському мості трапилася нова надзвичайна подія

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Будівельник Кримського мосту впав у море
Будівельник Кримського мосту впав у море / Фото з відкритих джерел

Один з будівельників Кримського мосту, яким російські окупанти з'єднали Краснодарський край Росії та анексований півострів, звалився з опори в Азовське море.

Про це повідомляє прес-служба Південного округу військ національної гвардії Росії.

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Після порятунку чоловіка виявилося, що він є одним з будівельників транспортного переходу і з необережності впав з опори мосту,
– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що горе-будівельника врятував один з російських окупантів, який входить в так званий "спеціальний моторизований полк кримської бригади військ Нацгвардії РФ", який побачив у воді чоловіка, якого зносила течія.

Тоді, військовий кинув потопельнику рятувальний круг і покликав на допомогу інших будівельників та військових.

Чоловіка витягнули з води та на місці надали йому долікарську допомогу.

Нагадаємо, окупанти планують відкрити Кримський міст, який з'єднає материкову частину РФ і анексований півострів 15 травня або днем пізніше. Церемонія відкриття відбудеться за участю президента Росії Володимира Путіна.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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