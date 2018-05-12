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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проблему зі сміттям в окупованому Криму так і не вирішили: кримчани опублікували жахливі фото

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Анексований Крим має великі проблеми з утилізацією сміття
Анексований Крим має великі проблеми з утилізацією сміття / Twitter

Анексований Крим стикнувся з величезною проблемою утилізації сміття. У мережі з'явились нові фото з півострова, які показують критичність даної ситуації.

Про це повідомили в Twitter на сторінці RoksolanaToday & Крим.

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На проблеми утилізації сміття кримчани жаліються вже давно. Подекуди в мережі з'являються фото, на яких показані забруднені відходами вулиці, звалища мішків із брухтом, переповнені сміттєві баки, вивозити які ніхто і не збирається.

На цих знімках показали Сімферополь. Автор фото підписав, що в Сімферополі вулиця Некрасова і вулиця Таврійська – це споконвічно російський пейзаж.

Нагадаємо, що раніше в мережі вже публікували фото з брудного окупованого Сімферополя. Там купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір. Зазначається, що сміття не прибирали уже 2 тижні.

Теги: Новини України Новини Криму Сімферополь Екологія
Джерело: 24 Канал
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