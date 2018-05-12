Проблему зі сміттям в окупованому Криму так і не вирішили: кримчани опублікували жахливі фото
Анексований Крим стикнувся з величезною проблемою утилізації сміття. У мережі з'явились нові фото з півострова, які показують критичність даної ситуації.
Про це повідомили в Twitter на сторінці RoksolanaToday & Крим.
Читайте також: На Кримському мості трапилася нова надзвичайна подія
На проблеми утилізації сміття кримчани жаліються вже давно. Подекуди в мережі з'являються фото, на яких показані забруднені відходами вулиці, звалища мішків із брухтом, переповнені сміттєві баки, вивозити які ніхто і не збирається.
На цих знімках показали Сімферополь. Автор фото підписав, що в Сімферополі вулиця Некрасова і вулиця Таврійська – це споконвічно російський пейзаж.
Нагадаємо, що раніше в мережі вже публікували фото з брудного окупованого Сімферополя. Там купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір. Зазначається, що сміття не прибирали уже 2 тижні.