Проблему зі сміттям в окупованому Криму так і не вирішили: кримчани опублікували жахливі фото

Анексований Крим стикнувся з величезною проблемою утилізації сміття. У мережі з'явились нові фото з півострова, які показують критичність даної ситуації.

Про це повідомили в Twitter на сторінці RoksolanaToday & Крим.

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На проблеми утилізації сміття кримчани жаліються вже давно. Подекуди в мережі з'являються фото, на яких показані забруднені відходами вулиці, звалища мішків із брухтом, переповнені сміттєві баки, вивозити які ніхто і не збирається.

На цих знімках показали Сімферополь. Автор фото підписав, що в Сімферополі вулиця Некрасова і вулиця Таврійська – це споконвічно російський пейзаж.

Симферополь

улица Некрасова и улица Таврическая

исконно русский пейзаж

еще березу бы посадить рядом...и все pic.twitter.com/nvRy8WIo2C — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 травня 2018 р.

Нагадаємо, що раніше в мережі вже публікували фото з брудного окупованого Сімферополя. Там купи сміття лежать як на вулицях міста, так і в річці Салгір. Зазначається, що сміття не прибирали уже 2 тижні.