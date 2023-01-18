Украинские военные рассказали, что на минометчиков изучались долго: разбирали типы оружия, типы боеприпасов – готовились по полной. Они даже изучали штурмовые действия, если придется участвовать в стрелковых боях.
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Как минометчики ВСУ уничтожают врага
Командир минометного расчета с позывным Грут припомнил один из самых удачных "кейсов" в своей работе. Это было тогда, когда украинская мина четко отработала в российский блиндаж.
Ребята долго ждали этой цели. Наконец засекли помещение с личным составом противника и вычислили систему, а мы этот блиндаж накрыли,
– рассказал он.
Подразделение также имеет при себе гранатометчик. Это старший водитель-гранатометчик с позывным "Ёж". Муж рассказал о своей задаче так: "Я здесь на случай прорыва противника. Если такое произойдет, то все поедут, я останусь и прикрою уход наших ребят".
Отметим, что в своей работе он использует PSLR-1 – модифицированную советскую реактивную систему залпового огня РПГ-7.
"Заграничные мины качественные: они хранятся в тубусах, их можно даже бросать в воду", – рассказывает заряжающий с позывным Лис.
А вот мины врага – ржавые, из четырех выстрелов один взрывается, а три падают в землю, отмечает он.
ВСУ сломали планы оккупантов
- Разведка Великобритании опубликовала свои данные о ситуации на Бахмутском направлении. В частности, говорится, что воины ВСУ установили новые оборонительные рубежи к западу от Бахмута.
- Российские захватчики продолжают обстреливать Бахмут из артиллерии. В то же время воины ВСУ дают им решительный отпор.
- Кроме того, разведка Великобритании предполагает, что ВСУ вышли из Соледара. В то же время, по состоянию на 18 января в Генштабе не подтверждают эти данные. Более того, в районе Соледара украинские герои 17 января приземлили российский штурмовик Су-25. Его стоимость обходится стране-террористке примерно в 11 миллионов долларов.