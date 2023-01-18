Украинские военные рассказали, что на минометчиков изучались долго: разбирали типы оружия, типы боеприпасов – готовились по полной. Они даже изучали штурмовые действия, если придется участвовать в стрелковых боях.

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Как минометчики ВСУ уничтожают врага

Командир минометного расчета с позывным Грут припомнил один из самых удачных "кейсов" в своей работе. Это было тогда, когда украинская мина четко отработала в российский блиндаж.

Ребята долго ждали этой цели. Наконец засекли помещение с личным составом противника и вычислили систему, а мы этот блиндаж накрыли,

– рассказал он.

Подразделение также имеет при себе гранатометчик. Это старший водитель-гранатометчик с позывным "Ёж". Муж рассказал о своей задаче так: "Я здесь на случай прорыва противника. Если такое произойдет, то все поедут, я останусь и прикрою уход наших ребят".

Отметим, что в своей работе он использует PSLR-1 – модифицированную советскую реактивную систему залпового огня РПГ-7.

"Заграничные мины качественные: они хранятся в тубусах, их можно даже бросать в воду", – рассказывает заряжающий с позывным Лис.

А вот мины врага – ржавые, из четырех выстрелов один взрывается, а три падают в землю, отмечает он.

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